24ORE Business School in collaborazione con PG Esports organizza un webinar dedicato al mondo Esport

Negli ultimi anni è diventato sempre più comune sentir parlare dell’ecosistema Esport, un fenomeno che in Italia può ancora essere considerato agli albori, ma che tuttavia conta già 1.4 milioni di appassionati (fonte: ricerca realizzata da IIDEA) e fa registrare un tasso di crescita del 22% su base annua. Da Twitch ai social media il comparto è in crescita costante, processo certamente accelerato dal momento storico eccezionale derivante dalla pandemia che ha spostato l’interesse globale in modo preponderante sul mondo dell’online.

In questo contesto, per poter rimanere attuale e appealing per il proprio pubblico, anche la comunicazione che deriva da attivazioni, eventi, trasmissioni è in rapido cambiamento e la sfida dei brand in tal senso diventa sempre più trovare i giusti contenuti e canali per intercettare il proprio target di riferimento. Per approfondire queste tematiche, 24ORE Business School, scuola di alta formazione che offre corsi e master sulle principali Industry e sempre in prima linea nello studio dell’attualità, organizza il webinar “Il New Normal negli eSport”, in collaborazione con PG Esports, primaria società italiana dedicata al gaming competitivo e Tournament Organizer di numerosi eventi esport su scala nazionale per alcuni dei nomi più importanti del settore come Riot Games e Ubisoft.

Sarà l’occasione per parlare di come sta cambiando la percezione e il business stesso nel settore del gaming competitivo, con focus verticali su tematiche quali il binomio logo placement – branded content e in che modo possa influenzare il futuro delle sponsorship in ambito eSport. Verrà anche analizzata l’evoluzione di alcune figure professionali fondamentali in questo mondo, come quella del caster, paragonabile a quella del telecronista del mondo sportivo, o dei responsabili digital, professionisti di cui una Media Company non può più fare a meno.

Matteo Pastore, Coordinatore scientifico Master area Sport, 24ORE Business School, afferma:

Il movimento degli eSport è un fenomeno globale che nell’ultimo anno ha registrato una considerevole accelerata anche nel nostro paese, con un impatto economico e sociale che non può essere ignorato, ed attirando l’attenzione di aziende, media, club, federazioni, atleti, agenzie ed organizzatori di eventi. Si tratta di un’industria che interessa sia uomini che donne, ed in maniera targettizzata colpisce tutte le fasce di età, con particolare focus sulla GenZ e i Millennials. Per questo motivo 24ORE Business School ha ritenuto importante integrare nell’offerta formativa questo percorso di studi che si rivolge non solo ad appassionati del gaming, ma anche a professionisti e manager che operano in settori potenzialmente interessati a questa community. L’obiettivo del Master è quello di rilasciare delle competenze specifiche su questo mondo in continua evoluzione, a partire dalla regolamentazione e i modelli di business, per arrivare alla gestione della fan base e l’organizzazione di un evento di eSport, con il coinvolgimento di una faculty esperta e riconosciuta.

Stefano Cozzi, Operations Advisor per PG Esports, ha dichiarato:

L’appuntamento è per mercoledì 17 marzo, dalle ore 18.00, in live streaming sul sito di 24ORE Business School, al quale sarà possibile accedere gratuitamente dopo aver effettuato la registrazione.

Ormai da diversi anni l’esport è diventato un settore altamente attrattivo per aziende, anche non necessariamente legate al mondo tech e gaming, desiderose di supportare un movimento così giovane, innovativo e in costante crescita anche in Italia. Ne è un esempio PG Esports, che con i propri tornei è riuscita a coinvolgere con sempre maggiore successo brand appartenenti ai più disparati settori, dal food & beverage al banking, passando, ovviamente, anche per quello tecnologico. Siamo davvero fieri e onorati di poter prendere parte a questa iniziativa e portare la nostra expertise nel settore eSport in un ambiente prestigioso e accademico come quello della 24ORE Business School: gli sport digitali competitivi sono un’opportunità da cogliere al più presto e, con questa nuova sinergia, speriamo di poter dare il nostro contributo in questo senso.”

L’evento, si inserisce all’interno del Master eSports and Gaming Generation, corso dedicato al mondo degli eSport e del gaming online, pensato per professionisti del marketing e della comunicazione, organizzatori di eventi e tutti coloro che desiderano cogliere le opportunità e le dinamiche di questo settore in forte ascesa. Il master si pone come obiettivo formare figure professionali in grado di pianificare e realizzare eventi in questo settore, che sviluppino competenze nella gestione dei team e dei pro-player e sappiano trasferire le conoscenze necessarie alla costruzione di progetti aziendali che coinvolgano il comparto eSport.