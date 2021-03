Disponibile il nuovo PRO Compact Controller per Xbox di NACON

NACON celebra oggi la release europea del Pro Compact Controller Designed for Xbox per Xbox Series X|S, Xbox One e Windows 10 PC. Prima periferica della nuova linea di accessori Designed for Xbox di NACON, il Pro Compact offre opzioni di personalizzazione proprie solitamente dei controller professionali e un’ergonomia adatta ad ogni giocatore.

Goditi le funzionalità tradizionali del nuovo Xbox Wired Controller in Modalità Standard, o gioca con le tue impostazioni in Modalità Avanzata grazie all’app Pro Compact disponibile sul Microsoft Store.

Il Pro Compact Controller fornisce un’esperienza di gioco migliorata su Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows 10 offrendo e per la prima volta su un controller, l’accesso a Dolby Atmos For Headphones.

Caratteristiche tecniche: