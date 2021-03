Life is Strange: un leak svela dettagli del nuovo capitolo?

Il 18 marzo, durante l’evento Square Enix Presents, verrà mostrato, con una world premiere, il nuovo capitolo della serie Life is Strange. Qualche giorno fa, però, un utente del forum ResetEra, Meelow, ha postato quelli che potrebbero essere alcuni dettagli del gioco. Sul forum i contenuti sono nascosti e possono essere visti solo da chi risponde al thread, ma ciò che è scritto è stato comunque diffuso, come potete vedere nel tweet in fondo alla notizia.

I dettagli trapelati sono questi:

La protagonista è una donna asiatica/americana bisessuale di nome Alex

Alex ha un fratello maggiore di nome Gabe

La storia si svolge in una città degli Stati Uniti d’America medio-occidentali

Lei ha le abilità di leggere e controllare le emozioni

Alex era in affidamento

Si svolge in una città, come in Life is Strange 1

Ha riferimenti a Life is Strange 1 e 2

Due relazioni possibili

Grandi miglioramenti visivi e di animazione

Controllo con qualcuno con demenza per prendere informazioni riguardo qualcosa

A proposito di informazioni, queste, in quanto non ufficiali, devono essere prese con le pinze. Per sapere novità sicure riguardo alla prossima avventura della serie, bisognerà appunto attendere il 18 marzo, quando alle 18:00 sul canale YouTube di Square Enix verrà trasmesso l’evento.