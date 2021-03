L’attacco dei giganti: un terremoto interrompe l’ultimo episodio

Nella giornata di ieri un terremoto di 4.7 gradi sulla scala Richter, con l’epicentro localizzato nei pressi della località di Wakayama, ha colpito il Giappone. Fortunatamente, data anche la grande profondità dell’epicentro, non ci sono state gravi conseguenze, ma immediatamente tutte le televisioni nazionali hanno bloccato la loro programmazione per far posto a edizioni straordinarie dedicate all’evento sismico. Tra i programmi che sono stati interroti c’è stato anche il quattordicesimo episodio dela quarta stagione de L’attacco dei giganti, che stava andando in onda sulla rete televisiva NHK.

Il profilo Twitter dedicato all’anime ha provveduto a informare immediatamente i suoi fan, spiegando i motivi dell’improvvisa interruzione:

“Il 73esimo episodio de L’attacco dei Giganti, ‘Il male’, che stava andando in onda su NHK General TV è stato interrotto a causa di un terremoto avvertito a Wakayama. Vi terremo informati riguardo alla futura messa in onda e vi forniremo maggior dettagli non appena saranno decisi”



L’episodio è stato dunque rimandato alla prossima settimana, il 22 marzo, e così è stato per tutte le sue versioni in simuldub, compresa quella di VVVVID, che ha avvertito i suoi fan con un post su Facebook.

L’emergenza terremoti è particolarmente sentita in un paese sismico come il Giappone, che ha anche ricordato di recentente il disastro della centrale nucleare di Fukushima dell’11 marzo 2011, quando il terremoto del Tohoku causò uno tsunami che colpì proprio la centrale situata sulla costa di Naraha causando il meltdown completo di tre reattori, con un bilancio di oltre 15.000 vittime e miliardi di yen di danni.

Fortunatamente però questa volta si è trattato di un evento molto meno drammatico, che ha lasciato dietro di sé soltanto tanto spavento, e la sensazione di aver vissuto un “boato della terra” un pochino più realistico di quanto ci si potesse aspettare dall’anime.

Vi ricordiamo che la quarta stagione de L’attacco dei giganti, adattamento curato dallo studio d’animazione MAPPA dell’ultimo arco narrativo del manga di Hajime Isayama, è atteso al suo season finale il prossimo 28 marzo.