Classifica italiana: GTA V in testa alla classifica

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella nona settimana di questo 2021, dal primo al sette marzo. Dopo il ritorno in vetta da parte di FIFA 21 la scorsa settimana, stavolta in cima c’è il rivale che da anni è sempre costantemente al top, ovvero Grand Theft Auto V. In classifica tornano anche un paio di giochi PlayStation 5, Spider-man Miles Morales (ottavo) e Demon’s Souls (decimo) e, un po’ a sorpresa, anche un titolo PlayStation 3, ovvero Final Fantasy XIII-2, al quinto posto. Per quanto riguarda la classifica PC, in prima posizione c’è Styx: Master of Shadows, mentre GTA V è comunque sul podio, terzo. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

TOTALE

1 GRAND THEFT AUTO V PS4

2 FIFA 21 PS4

3 SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY SWITCH

4 CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR PS4

5 FINAL FANTASY XIII-2 PS3

6 JUST DANCE 2021 SWITCH

7 NBA 2K21 PS4

8 SPIDER-MAN: MILES MORALES PS5

9 THE LAST OF US PART II PS4

10 DEMON’S SOULS PS5

CONSOLE

1 GRAND THEFT AUTO V PS4

2 FIFA 21 PS4

3 SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY SWITCH

4 CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR PS4

5 FINAL FANTASY XIII-2 PS3

6 JUST DANCE 2021 SWITCH

7 NBA 2K21 PS4

8 SPIDER-MAN: MILES MORALES PS5

9 THE LAST OF US PART II PS4

10 DEMON’S SOULS PS5

PC

1 STYX: MASTER OF SHADOWS

2 BIOSHOCK: THE COLLECTION

3 GRAND THEFT AUTO V

4 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

5 XCOM: CHIMERA SQUAD

6 HOMEFRONT: THE REVOLUTION

7 FOOTBALL MANAGER 2021

8 THE SIMS 4

9 CIRCUIT SUPERSTARS

10 CURSE OF THE DEAD GODS