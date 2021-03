Sumatra Fate of Yandi: trailer per il lancio su console

Il publisher Ratalaika Games e lo sviluppatore Cloak and Dagger Games hanno fatto uscire il trailer per il lancio di Sumatra Fate of Yandi su console. Il gioco è infatti già disponibile su Steam da un paio d’anni, e arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e Nintendo Switch il 18 marzo. Il gioco in questione è un punta e clicca dal sapore decisamente retrò, con protagonista Yandi, che lavora nell’industria forestale e viene coinvolto in una terribile frana.

Queste la descrizione e le caratteristiche di Sumatra Fate of Yandi sul sito ufficiale:

Perso e solo nella giungla dopo una terribile frana, Yandi deve ritrovare la strada di casa dalla sua amata compagna Adiratna.

Molti pericoli e segreti verranno rivelati mentre si fa strada attraverso vaste distese di foreste inesplorate e desolate terre desolate.

Unisciti a Yandi nella sua epica ricerca, riuscirà a sopravvivere?

Caratteristiche:

– Esplora una giungla ricca e vibrante piena di mistero

– Una trama intrigante che si evolve in modi inaspettati

– Un’avventura punta e clicca in stile nostalgico con molti enigmi da risolvere

– Incontra umani e animali, amici e nemici

– Colonna sonora originale con 30 tracce

Qui sotto potete vedere il trailer per il lancio su console.