One Piece: un grande personaggio torna nel manga

Nei suoi 1007 capitoli, il manga di One Piece ha introdotto un numero impressionante di personaggi. Eiichiro Oda ha dato libero sfogo alla sua fantasia, creando alcuni dei più iconici e divertenti personaggi del mondo manga e anime, e divertendosi a dotarli di poteri sempre più incredibili. Il vasto universo di One Piece si arricchisce numero dopo numero di nuovi intriganti protagonisti, e creando anche una propria “mitologia” con personaggi del calibro di Gol D. Roger e Barbabianca, che nonostante la loro morte continuano a essere un punto di riferimento per la nuova generazione della pirateria.

Alcuni di questi personaggi hanno avuto moltissimo successo tra i fan, che si sono affezionati ad essi, per cui non è strano che ogni tanto Oda decida di farli tornare sulla scena, magari in aiuto dei nostri protagonisti in momenti particolarmente difficili. Ma il ritorno che ha animato le ultime pagine del capitolo 1007, uscito con l’ultimo numero di Weekly Shonen Jump, ha veramente lasciato i fan a bocca aperta. Vi avvertiamo però, da questo momento in poi l’articolo contiene spoiler!

Negli ultimi capitoli siamo entrati nel vivo della guerra di Wano, con le forze di Kaido che stanno affrontando l’alleanza tra samurai, Mink e pirati sull’isola di Onigashima. Mentre i membri più potenti della Generazione Peggiore sono impegnati contro i due Imperatori sul tetto del palazzo, i Foderi Rossi, i fedeli samurai allievi di Oden che hanno tentato di vendicare il loro signore e di liberare Wano combattendo contro Kaido, sono stati inviati in un luogo sicuro da Trafalgar Law, dove qualcuno ha iniziato a curare le loro ferite.

L’identità di questo aiutante misterioso era rimasta in sospeso per un paio di capitoli, lasciando ai fan il tempo di scatenarsi con le teorie. I più equilibrati ritenevano che si trattasse di Hiyori, la figlia di Oden, rimasta in incognito per tanti anni alla corte di Orochi, mentre altri, ispirati dal praticolare profilo del salvatore misterioso, avrebbero ipotizzato che si trattasse di un altro personaggio amatissimo dai fan, Ener, il Dio del Tuono che era stato il villain della saga di Skypiea.

Ma, come al solito, Oda è riuscito a sorprendere tutti, dando agli eventi una svolta davvero imprevista. Nell’ultima pagina del capitolo 1007 infatti, emerge che la vera identità del salvatore dei Foderi non è altri che quella di Oden Kozuki in persona. Il mitico samurai che aveva navigato con Barbabianca e Roger, arrivando persino sull’ultima isola e scoprendo il One Piece, era stato il protagonista del più lungo e toccante flashback dell’opera di Oda finora, trovando una morte commovente ed eroica nel capitolo 972.

Per questo trovare di nuovo il personaggio a chiudere il capitolo 1007 è stato un verso shock per i fan, che ora hanno iniziato a formulare le loro ipotesi. Chi riuscirà a capire le intenzioni di Eiichiro Oda stavolta?