Outriders arriva ufficialmente su Xbox Game Pass

Soltanto ieri vi avevamo parlato del “misterioso” titolo di cui Melissa McGamePass aveva preannunciato l’arrivo sulla piattaforma di Microsoft, Xbox Game Pass. A quanto pare, le voci dei fan che tanto chiamavano alla produzione di People Can Fly, Outriders, erano esatte.

Proprio così, il titolo con pubblicazione programmata per il giorno 1 aprile sarà disponibile al Day One sul suddetto servizio. Più nel dettaglio, sarà disponibile per le piattaforme Xbox e Android (quest’ultimo ovviamente via cloud).

GamesVillage vi ricorda inoltre che Outriders sarà disponibile indistintamente dal servizio, su Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, Google Stadia e PC. Supporterà il cross-platform tra tutte le piattaforme nominate. Qui trovate il nostro provato della demo, ancora disponibile e recentemente aggiornata dagli sviluppatori.