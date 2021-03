Teamfight Tactics: annunciato il nuovo set Giudizio

Riot Games, celebre software house dietro titoli competitivi come LoL e VALORANT, ha annunciato il nuovo set per la sua seguita creazione Teamfight Tactics, Giudizio. Tale set sarà basato sullo scontro tra il bene e il male, offrendo una formazione completamente nuova, con nuovi tratti, campioni e meccaniche.

Non secondaria l’aggiunta dei Laboratori di TFT, i quali daranno la possibilità ai giocatori di sperimentare le proprie tattiche con la modalità Iper-scambio, sessioni di gioco più brevi, incentrate sulla capacità dei giocatori di creare la loro squadra definitiva.

I Laboratori saranno disponibili per periodi limitati e potrebbero introdurre nuove modalità. Tuttavia, se dovessero avere successo, alcune di queste potrebbero rimanere nel gioco.

Queste le parole di Stephen Mortimer, Lead Designer di TFT.

Ogni volta che lanciamo un grosso aggiornamento, oltre 10 milioni di voi tornano a giocare a TFT ogni giorno, e finora avete giocato a Destini per oltre 2,5 miliardi di ore.

Tutti noi del team di TFT siamo grati che così tanti di voi si siano uniti alla community e vogliamo ringraziarvi per aver giocato e per averci permesso di introdurre altre novità straordinarie in TFT.