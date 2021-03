Evangelion 3.0+1.0: incassati 3.3 miliardi in 7 giorni

Che l’attesa per Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time fosse stata febbrile già lo sapevamo, ed era quasi naturale che dopo due rinvii per Covid-19 e quasi un anno d’attesa i fan della serie di Hideaki Anno (che con questo film arriva alla conclusione della sua tetralogia) affollassero le sale. Ma probabilmente nemmeno il creatore e lo studio d’animazione Khara si aspettavano risultati simili a quelli che la pellicola sta ottenendo.

Dopo un esordio da record infatti (anche sul circuito IMAX, dove, stando a Deadline, è secondo come incassi soltanto a Demon Slayer), studio Khara ha diffuso i dati relativi alla prima settimana di Evangelion 3.0+1.0 in sala, e bisogna dire che si tratta di numeri entusiasmanti. Il film ha staccato in totale 2.194.533 biglietti, per un incasso totale di 3.388.422.400 di yen (all’incirca 30.6 milioni di dollari). Cifre impressionanti, soprattutto se confrontate con quelle dei precedenti film della tetralogia.

Evangelion si sta dunque dimostrando il nuovo grande fenomeno anime sul grande schermo, dopo i successi ottenuti da Demon Slayer Mugen Train. A tanto successo fa però da contraltare la pirateria: molti spettatori infatti hanno messo in rete alcuni spezzoni del film, a volte interi dialoghi, dopo averli ripresi direttamente in sala, e questo ha costretto Khara a minacciare serie ripercussioni legali per simili azioni.

Evangelion 3.0+1.0 mette fine alla vicenda di Shinji Ikari e della NERV, già raccontata nella serie originale Neon Genesis Evangelion, che Anno ha voluto reinterpretare con la sua nuova tetralogia Rebuild of Evangelion