Xbox Series X e S: da oggi disponibile l’FPS Boost per alcuni titoli Bethesda

Qualche giorno fa, abbiamo tutti assistito all’evento celebrativo di Microsoft e Bethesda, durante il quale l’utenza Xbox ha sicuramente esultato riguardo l’arrivo dei 20 titoli Bethesda sul servizio del colosso di Redmond. Come già accennato da Microsoft stessa tempo fa, alcuni titoli avrebbero ricevuto il supporto all’FPS Boost su Xbox Series X|S.

Detto fatto, ecco che sono stati annunciati i primi titoli che, da oggi, potranno usufruire della suddetta funzione. Non a caso, questi sono tutti targati Bethesda. Dishonored Definitive Edition, Fallout 4, Prey, Fallout 76 e The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition sono infatti i pionieri di questa nuova feature.

La cosa è stata annunciata direttamente tramite il blog ufficiale Xbox. Attenzione però, Microsoft avverte che alcuni titoli non andranno in automatico al doppio degli FPS, sicché chiede agli utenti di attivarlo “manualmente” dal menù Gestisci Gioco. Ciò è dovuto al fatto che alcuni di questi (e dei prossimi) titoli, avranno risoluzioni leggermente inferiori per poter usufruire correttamente del boost ai fotogrammi. Ovviamente, la scelta risoluzione/FPS è relegata al giocatore.

Cosa ne pensate di questa nuova feature esclusiva per Xbox Series X e S? Fatecelo sapere nei commenti!