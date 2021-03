Genesis Noir: la ‘cosmic adventure’ di Feral Cat Den arriverà il 26 marzo

Fellow Traveller e Feral Cat Den, rispettivamente publisher e team di sviluppo, hanno annunciato che la loro “avventura cosmica”, Genesis Noir arriverà ufficialmente il giorno 26 marzo.

Al momento è atteso per Xbox One, PC e Mac tramite Steam, includendo inoltre la disponibilità dal Day One sull’Xbox Game Pass, servizio Microsoft recentemente arricchitosi di svariati titoli Bethesda.

Vi lasciamo alla descrizione di Genesis Noir, seguita poi dal trailer ufficiale della versione Xbox One.