Overwatch grazie ad NvidiaReflex migliora la latenza

La latenza di Overwatch potrebbe risultare essere un problema per un gran numero di giocatori. Finalmente arrivano buone nuove. Overwatch si unirà alla lista in continua crescita di giochi per beneficiare del supporto NvidiaReflex.

In un recente comunicato stampa, Nvidia ha affermato che “i test indicano che questa potrebbe essere la migliore integrazione di Nvidia Reflex fino ad oggi“. Con riduzioni della latenza in-game fino al 50 percento, sembra possa davvero fare la differenza, soprattuto in gioco fps, dove ogni frazione di secondo può incidere sulla partita.

Reflex è attualmente disponibile per chiunque partecipi alla Overwatch Public Test Region (PTR) e dovrebbe presto essere disponibili alla maggior parte dei giocatori. Finché disponi dei driver più recenti e di una GPU GeForce GTX 900 o successiva, sarai in grado di sfruttare appieno questo sorprendente “aggiornamento mirato“. Una migliore esperienza di gioco porterà sicuramente nuovi e vecchi utenti a riavvicinarsi al titolo!