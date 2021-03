Oscar 2021: nessun anime candidato

Nella giornata di oggi l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato tutte le nomination in vista della 93esima edizione degli Academy Awards (qui trovate la lista completa). Gli Oscar 2021 vedranno in concorso moltissime pellicole di qualità, ma, nonostante le grandi speranze, non ci saranno anime candidati a portarsi a casa la prestigiosa statuetta per la categoria Miglior Film d’Animazione.

I candidati, annunciati dalla voce di Nick Jonas durante il livestream, saranno infatti Soul della Pixar e uscito sulla piattaforma Disney +, Over the Moon, prodotto da Netflix, Wolfwalkers, film animato di casa Apple, Onward e Shaun the Sheep Movie: Farmageddon. Nessuno spazio dunque per Demon Slayer Mugen Train, il film che ha battuto tutti i record al botteghino giapponese, superando persino un riconosciuto capolavoro come La città incantata di Hayao Miyazaki (pellicola, questa sì, che si è portata a casa il premio Oscar nel 2003, oltre ad aver vinto l’Orso d’oro al Festival del Cinema di Berlino nel 2002).

Demon Slayer era solo uno dei film anime con legittime ambizioni di nomination. Con la pellicola di casa Ufotable infatti, erano ritenuti candidabili anche titoli come Aya and the Witch, la nuova pellicola completamente in CGI di Studio Ghibli per la regia di Goro Miyazaki, oltre a Lupin III the First, Ride Your Wave, Whisker Away e altri.

Si tratta del secondo anno consecutivo in cui l’Academy Award non candida film provenienti dalla terra del Sol Levante: nel 2020 non avevano avuto fortuna titoli del calibro di Children of the Sea e Whatering with You, mentre l’ultima partecipazione di un film anime alla rassegna dgli Oscar è datata 2019 e si deve a Mirai, capolavoro del regista Mamoru Hosoda.

Insomma, il Giappone non ci sarà in questi Oscar 2021. Un vero peccato per un’industria dell’anime che cerca di raggiungere vette sempre più elevate.