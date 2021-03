Apex Legends ha nerfato gli eroi fumogeni

Il nuovo evento di Apex Legends sembra aver involontariamente nerfato e rovinato le leggende più fumose del gioco, spingendo Respawn a indagare esattamente su cosa è successo agli effetti del gioco. L’evento di raccolta della teoria del caos della scorsa settimana è arrivato con una nuova patch che, tra le altre cose, ha cambiato il modo in cui vengono resi gli effetti del fumo come gli sfiati del gas di Caustic o le granate fumogene di Bangalore . Sfortunatamente, ora è abbastanza facile individuare i giocatori attraverso la nebbia, rendendo queste abilità effettivamente inutili ed inefficaci. Il lead game designer Daniel Klein ha dichiarato che questo non era un nerf intenzionale per Bangalore and Co. è stato un nerf assolutamente accidentale.

“Stiamo indagando su quello che è successo qui”, ha detto Klein. “È stata apportata una modifica al VFX sottostante che abbiamo apportato con l’ottimizzazione in mente. L’obiettivo era di farlo sembrare identico a quello che c’era prima, ma a quanto pare non è quello che è successo.”



Ovviamente si sta già lavorando ad una soluzione, anche se Klein non ha annunciato ancora nessuna data. Ma una patch in arrivo oggi risolverà una lunga lista di problemi, incluso un exploit che consente di utilizzare i nuovi scudi termici del gioco a tempo indeterminato. Nonostante i problemi del fumo in game, la Stagione 8 è un punto di svolta importante per il battle royale di Respawn. Probabilmente non c’è mai stato un momento migliore per provare Apex, dopo tutti i miglioramenti e ribilanciamenti fatti negli ultimi tempi.