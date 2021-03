House Flipper introduce gli animali domestici

House Flipper è un gioco molto popolare negli Stati Uniti, basato sul trasformare vecchie e trasandate case nel perfetto nido di lusso che tutti sognerebbero. House Flipper ha davvero tutto: non solo compri, rinnovi e vendi vecchie case, ma devi anche riparare e ricostruire. Puoi anche usare una mazza per abbattere i muri (divertentissimo): è davvero un gioco adatto a tutti ed a tutte le età. Ad oggi, House Flipper sta ottenendo una grande espansione con l’introduzione di animali domestici. I cani e i gatti hanno anche fino a dieci razze diverse. Oltre agli animali stessi, il DLC includerà anche dieci nuove proprietà “a tema ranch” e 150 nuovi oggetti, presumibilmente alcuni di questi oggetti saranno legati agli animali domestici, ma dato che ce ne sono 150, potrebbero essercene altri non correlati agli animali. Ci si aspetta di tutto.

“In Cosy Village potrai creare un asilo sicuro per un equipaggio di animali felici”, così si legge nella descrizione di Steam. “Prepara il posto assicurandoti che siano presenti tutti i requisiti come aree giochi, mangiatoie per l’acqua e distributori di cibo! Migliori sono le condizioni, più le persone si fideranno di te per prenderti cura dei loro animali domestici e maggiore sarà il profitto.”

https://www.youtube.com/watch?v=AuOw8hZ2uDY&feature=emb_logo