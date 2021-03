Total War Warhammer 2 in arrivo un nuovo Elfo Oscuro

Prima della patch finale, tanto attesa, per Total War Warhammer 2, Creative Assembly ha annunciato che il prossimo dei suoi aggiornamenti DLC gratuiti sarà un nuovo signore leggendario per la fazione degli elfi oscuri.

Il Signore delle Bestie Rakarth di Karond Kar è un cacciatore di creature che indossa un’armatura che gli conferisce bonus di difesa attorno ai mostri nemici e una Frusta dell’Agonia che può rimuovere temporaneamente la loro capacità di causare gli stati di paura e terrore, il che significa che anche i mostri saranno vulnerabili a entrambi gli stati . In aggiunta anche tre cavalcature, un carro scourgerunner, una manticora e un drago nero di nome Bracco.

Uno screenshot mostra Rakarth alla guida di una forza con truppe mostruose che normalmente non fanno parte del roster degli elfi oscuri: un carnosauro, uno stegadon, un lupo gigante e uno squig. Forse la sua campagna coinvolgerà viaggiare per il mondo per raccogliere nuovi animali domestici, ma dovremo aspettare fino al 18 marzo, quando sarà disponibile tramite Total War Access per scoprirlo. Una volta concluso l’ultimo DLC di Warhammer 2, sarà il momento di attendere la conclusione della saga.