Evil Inside: l’horror psicologico arriva il 25 marzo!

JanduSoft, il developer indie catalano autore, tra gli altri, di The Lost Cube e Stay out of the House ha annunciato che il suo horror psicologico in prima persona, Evil Inside, arriverà il prossimo 25 marzo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e PC (via Steam).

Parzialmente ispirato alle atmosfere di P.T., l’horror psicologico di Hideo Kojima che sarebbe dovuto servire come demo per Silent Hills, Evil Inside è un titolo che vede come protagonista Mark, un ragazzo che, dopo aver tragicamente perso la madre, e aver visto l’arresto di suo padre per l’omicidio di lei, è rimasto da solo ad occuparsi del fratello minore e che cercherà di contattare la donna attraverso una tavola Ouija. La tavola però esploderà, facendo scomparire il giovane e dando inizio a una serie di eventi paranormali.

Nei panni di Mark dovremo cercare i frammenti della tavola Ouija per contattare la madre Rose e scoprire la verità sulla sua morte. Il tutto in un ambiente, la casa di Mark, continuamente soggetto al cambiamento e la cui atmosfera diventerà sempre più opprimente e orrorifica. Prepariamoci dunque a combattere e superare le nostre paure.

Evil Inside arriverà il prossimo 25 marzo dunque, ma una demo è già disponibile su Steam per chi volesse provare già da adesso le atmosfere horror di questo titolo indie.