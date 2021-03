Undertale: in arrivo domani su Xbox One

Sono passati ormai più di cinque anni da quando Toby Fox, un programmatore statunitense già famoso per la colonna sonora di Homestuck, ha rilasciato il suo videogame di culto, Undertale. Il gioco ha conosciuto un successo senza limiti, e ancora oggi è tra i titoli più celebrati dagli appassionati. Appassionati che saranno felici di scoprire che, a partire da domani, il videogame sarà disponibile anche su Xbox One e sul Game Pass.

Lanciato nel settembre 2015 per PC Windows e Mac, Undertale è arrivato su Linux nel luglio 2016, e nell’agosto 2017 su PlayStation 4 e PS Vita. Nel settembre 2018, a tre anni dal lancio, è stata invece la volta della versione per Nintendo Switch. Nel settembre dello scorso anno, in occasione del quinto anniversario dell’uscita del gioco, è stato rilasciato un vinile contenente tutte le 109 tracce originali del gioco, composte personalmente da Toby Fox in persona.

Già disponibile dal luglio 2019 sul Microsoft Store, Undertale non supporterà i progressi e i dati salvati su PC nel passaggio su Xbox, ma la versione per la console di casa Microsoft “come le precedenti release per console […] avrà le sue piccole reliquie, si potrebbe dire… di contenuti esclusivi da attendere con ansia”

Insomma, non vediamo l’ora che anche Xbox accolga a braccia aperte un gioco che ha fatto la storia! Siete pronti all’arrivo di Undertale!?