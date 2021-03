Trust presenta lle poltrone da gaming GXT 716 Rizza LED RGB e GXT 705C Ryon

Trust ha aggiunto due nuovi importanti tasselli alla sua line-up gaming presentando le nuove sedie premium GXT 716 Rizza e GXT 705C Ryon. La prima, caratterizzata da un ampio comparto illuminazione a LED RGB e telecomando wireless, offre la massima personalizzazione per ogni postazione di gioco, mentre GXT 705C Ryon si distingue per un alto grado di ergonomia conferito dall’utilizzo di materiali dedicati. Entrambe le sedute sono state progettate per garantire ore e ore di sessioni con una massima personalizzazione estetica ed ergonomica.

GXT 716 Rizza: massima immersività e stile

La sedia GXT 716 Rizza si contraddistingue per la presenza di profili illuminati da un sofisticato comparto LED RGB, con oltre 350 setup di illuminazione, in grado di regalare al giocatore un’esperienza avvolgente e immersiva, con effetti visivi completamente personalizzabili: dalla possibilità di scegliere fra 12 colori fissi alle 350 combinazioni disponibili, attraverso il pratico telecomando wireless in dotazione. Il sistema di illuminazione è alimentato da una powerbank riponibile, insieme al telecomando, in una comoda tasca laterale. La sedia Rizza, poi, non offre soltanto elevata personalizzazione del proprio setup, ma anche un alto grado di comfort. Realizzata partendo da un resistente telaio in metallo, la seduta offre tutta la libertà necessaria per lunghe sessioni di gioco, grazie allo schienale reclinabile e alla presenza di un meccanismo di sollevamento a gas di classe 4. La dotazione di sostegni lombari e cervicali, infine, evita l’eccessivo sovraccarico delle zone tipicamente sollecitate stando seduti.

GXT 705C Ryon: Una postazione mimetica su misura

Durante lunghe sessioni di gioco è importante disporre di un alto grado di ergonomia. La postazione non solo deve poter seguire ogni movimento, ma anche far sentire il gamer sempre comodo e a proprio agio. Per questo, attraverso la nuova colorazione camouflage della sedia premium GXT 705C Ryon, Trust ha voluto unire lo stile all’ergonomia. Partendo da un telaio in legno, solido e al contempo flessibile, Trust ha realizzato un design comodo e sostenitivo, attraverso l’utilizzo di una speciale schiuma ad alta densità, rifinita in una piacevole pelle sintetica in poliuretano con trama mimetica, come imbottitura per la seduta e i braccioli. Oltre all’imbottitura in schiuma sagomata di alta qualità, la sedia Ryon offre massima possibilità di regolazione: è possibile, infatti, ruotare il sedile in ogni direzione e modificare l’inclinazione dello schienale, per trovare sempre il giusto assetto. Come per Rizza, anche qui la regolazione dell’altezza è assicurata da un meccanismo di sollevamento a gas di alta qualità di classe 4.

Disponibilità e prezzi

Le soluzione da gaming GTX 716 Rizza e GXT 705C Ryon di Trust sono disponibile nei migliori negozi fisici e online ad un prezzo consigliato, rispettivamente, di 265,00€, e 185,00€.