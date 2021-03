Fortnite: server offline, in arrivo la Stagione 6 del Capitolo 2

Ci siamo! Il Capitolo 2 di Fortnite sta per dare il benvenuto alla Stagione 6, che porterà sul battle royale in terza persona di Epic Games una nuova serie di novità e tanti nuovi contenuti, a cominciare dalla missione single player Zero Crisis Finale che chiuderà di fatto la precedente Stagione 5. Attualmente però non è possibile accedere ai server, ma il motivo è presto detto.

Gli sviluppatori hanno messo i server offline per caricate tutto ciò che p necessario per offrire agli utenti i contenuti della prossima Season. I server dovrebbero tornare online vero l’ora di pranzo, con gli utenti che prima di accedere dovranno necessariamente scaricare l’update v16.00 prima di potersi collegare e tornare a calpestare l’Isola con tutte le sue novità. A breve arriveranno i primi dettagli della Stagione 6 del Capitolo 2. Fortnite dovrebbe passare al Capitolo 3 quando verrà raggiunta la Stagione 10 del capitolo in corso. Cosa accadrà in futuro? Per adesso è proprio impossibile ipotizzarlo! Vi ricordiamo che il titolo è giocabile su tutte le principali console, su PC e anche su dispositivi mobili.

Aggiornamento: la patch è già disponibile per il download, con i server già aperti per i giocatori.