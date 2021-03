Resident Evil Village: un leak svela l’inizio del gioco

Il conosciutissimo insider “Dusk Golem”, famoso per le sue soffiate relative ai titoli della serie Resident Evil (ma non solo), ha deciso di farla davvero grossa. L’insider ha infatti condiviso tramite Twitter una serie di messaggi che uniti vanno a comporre un leak che svela di fatto i primi 30 minuti di gioco di Resident Evil Village, attesissimo nuovo capitolo del franchise in arrivo il prossimo 7 maggio su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Da questo momento in avanti, la lettura della notizia comporterà degli spoiler sulla trama di Resident Evil Village. Vi invitiamo a fermarvi qui se non volete conoscere in anticipo i fatti appartenenti ai primi 30 minuti del titolo di Capcom. Vi ricordiamo che novità sul survival-horror arriveranno domenica prossima in occasione dell’evento Play! Play! Play!.

“In realtà inizi a casa di Ethan e Mia, esplori, prendi Rose, la metti a dormire. E alla fine conduce alla scena del trailer di Chris che invade la casa, spara a Mia, porta Ethan e Rose in una macchina, che subisce un incidente. Si sveglia in una buia foresta innevata, un posto più atmosferico in cui Ethan cerca un telefono, trova una strana casa distrutta, e questo è dove le cose diventano un po’ traballanti nella sequenza temporale di quello che so, ma alla fine entri nelle vicende del primo trailer in cui un vecchio viene catturato da Lycan, prendi una pistola, ti intrufoli in un seminterrato buio e dopo essere scappato dal seminterrato entrare in una scena in stile RE4 Village.”



