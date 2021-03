Durante lo Square Enix Presents è stato presentato Just Cause Mobile: il titolo sparatutto di azione free-to-play mobile di Square Enix in collaborazione con Crystal Dinamics ha presentato il suo cinematic trailer.

Il trailer presenta il titolo con una grafica in 3D, che risulta godibile ed entusiasmante nelle sue sequenze di azione. Just Cause Mobile è stato annunciato con un trailer già l’anno scorso nel mese di dicembre durante i Games Awards.