Genshin Impact: MiHoYo potrebbe aggiungere l’autenticazione a due fattori

Genshin Impact ha guadagnato molta popolarità dal suo lancio: Il gioco riceverà, a partire dal 17 marzo, la versione 1.4, il suo prossimo importante aggiornamento che aggiungerà un nuovo personaggio Rosaria, nuovi oggetti, armi e nuovi eventi. I giocatori sono piuttosto entusiasti per il prossimo update, così come per i successivi poiché miHoYo pubblicherà un aggiornamento ogni sei settimane.

Purtroppo c’è stato un problema che ha infastidito molto i fan del titolo: ultimamente un gran numero di giocatori è stato oggetto di attacchi da parte di hacker e hanno perso l’accesso ai propri account oppure gli account sono stati completamente distrutti. Ciò ha reso la community piuttosto ansiosa poiché molti giocatori veterani sono riluttanti a prendere parte anche agli eventi ufficiali della MiHoYo, e credono che possa esistere la possibilità che si tratti di phishing.

La community chiede l’autenticazione a due fattori da molto tempo, ma non ha ricevuto alcun aggiornamento dalla miHoYo al riguardo: Ora, la società ha finalmente pubblicato una dichiarazione sugli attacchi in corso. Molti credevano che fosse un leak sulla MiHoYo, ma non sembra essere il caso secondo la loro dichiarazione. Di seguito la versione tradotta della dichiarazione che è stata pubblicata nel Genshin Thailand Group, per gentile concessione dell’utente reddit u / uijbg:

Grazie per averci contattato, in questo momento lo sviluppatore sta discutendo su come aumentare il sistema di sicurezza. Dalle informazioni che abbiamo in questo momento, abbiamo molti livelli di sicurezza e nessun segno di fughe. La maggior parte dei giocatori che sono stati hackerati e [sic] principalmente perché hanno fornito le loro informazioni al sito web fasullo. Ci auguriamo che i Travelers non accedano al sito Web falso. Aumenteremo anche la sicurezza degli account, attendete eventuali nuovi aggiornamenti.

Non è ben chiaro cosa intenda con aumentare la sicurezza, ma si ipotizza che verrà aggiunta una modalità 2FA. Considerando la velocità con cui gli account vengono violati, possiamo solo sperare che arrivi presto. Genshin Impact è disponibile su PC, PS4, PS5 e mobile. Una versione per Nintendo Switch è ancora in fase di sviluppo.