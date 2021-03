Dragon Quest The Adventure Of Dai A Hero Bonds: in arrivo per mobile

Square Enix lancerà, in occidente, Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds per mobile, il gioco di ruolo di squadra sviluppato da DeNA. La pre-registrazione è ora disponibile per Android tramite Google Play. Square Enix ospiterà un closed beta test solo su Android dal 7 al 15 aprile. La registrazione è disponibile fino al 4 aprile. Ecco una panoramica del gioco:

Storia

In un mondo tormentato dalle forze del male, uno spadaccino ei suoi compagni decidono di sconfiggere Hadlar, il Signore Oscuro.

Sono passati molti anni da quando L’Eroe ha riportato la pace nella terra … Su un’isola isolata nei mari del sud, un ragazzo di nome Dai vive tra i mostri, desiderando ardentemente diventare lui stesso un eroe: tutto cambia quando il Signore Oscuro viene rianimato. Con un’altra crisi che minaccia il mondo, Dai fa una promessa al suo mentore, incontra nuovi amici e apprende lentamente il suo destino ineludibile … Questo è l’inizio dell’avventura di Dai e la sua ricerca per diventare un vero eroe!

Personaggi

Dai – è stato allevato dallo sciamano Brass. Di recente i suoi talenti latenti sono fioriti sotto la tutela di Avan, l’eroe che una volta salvò il mondo da Hadlar.

Popp – Un ammiratore di Avan, Popp diventa il suo apprendista per allenarsi come mago.

Maam – Difende la sua città natale, Nayle, con la pallottola pistola magica dato a lei dall’eroe Avan.

Avan – Ex eroe funge da mentore di Dai e dei suoi amici. In passato, ha sconfitto il Signore Oscuro e ha salvato il mondo.

Crocodine – Il comandante della Legione Furfang dell’Esercito Oscuro.

Hyunckel – Il comandante della Legione dei non morti dell’Armata Oscura.

Hadlar – Conosciuto come il Signore Oscuro, il suo esercito di mostri era abbastanza forte da minacciare il mondo intero. Dopo essere stato sconfitto da Avan, fu rianimato da Vearn, il Re Oscuro.

Modalità

Classic Story : La trama segue la storia della serie originale Dragon Quest L’avventura di Dai.

: La trama segue la storia della serie originale Dragon Quest L’avventura di Dai. Bonding Journey: è una nuovissima storia ambientato nel misterioso mondo di Milladosia, che ha una sorprendente somiglianza con il mondo visto in The Adventure of Dai.

Battaglia

Spingiti in avanti con i tuoi alleati in dinamiche battaglie a tre corsie! Scatena potenti attacchi mentre ti godi un gameplay semplice ma profondo! Gioca in multiplayer cooperativo con un massimo di tre giocatori e sconfiggi i tuoi nemici!

Gameplay

Potenzia il tuo equipaggiamento e le tue abilità e affronta nuove missioni! Rafforza i tuoi alleati con il sistema Bonding Halo! Quando il livello di amicizia di un personaggio viene aumentato, diventi ancora più forte! Rafforza i tuoi legami e cresci insieme come una squadra!