Fortnite: ecco cosa ci riserverà Furia, la Stagione 6 del Capitolo 2

In queste ore sta avvenendo la tanto attesa installazione della Stagione 6 del secondo capitolo di Fortnite, intitolata Furia ( ne avevamo già riportato alcune indiscrezioni) ed Epic Games ha finalmente deciso di svelare le novità che ci attendono aggiornando il sito ufficiale del gioco e diffondendo un nuovo trailer del finale Crisi Zero.

Oltre al fatto che quest’ultimo sarà un’esperienza giocabile in single player, i giocatori potranno esplorare un nuovo territorio primitivo e selvaggio, il Bioma Furia, e dovranno cimentarsi nella caccia di animali selvaggi per sfamarsi e procurarsi cibo e materiale necessario alla creazione di nuove armi, in ogni luogo e in qualunque momento, oltre a reperirne di potenti trovando i forzieri bunker sparsi nell’isola.

In rete si stanno già diffondendo i primi filmati di walkthrough. Noi non vediamo l’ora di tuffarci di nuovo in Fortnite, e voi?