PlayStation 4: Sony conferma la chiusura delle community

Con l’ app Community PlayStation 4 , Sony ha aggiunto un nuovo forum per i giocatori di PS4 per condividere le loro opinioni e incontrare persone che la pensano allo stesso modo. Recentemente, si è diffusa la notizia che un aggiornamento avrebbe rimosso la funzione Community PlayStation dalla console sarebbe stata completamente rielaborata attraverso le note della patch nell’aggiornamento beta 8.5. Molti non sapevano cosa avrebbe comportato, ma ora la notizia è stata confermata da Sony in una mail agli utenti.

Nella dichiarazione si spiega che la società è grata per il supporto dei fan per questa funzione nel corso degli anni: tuttavia interrompe la funzione community a partire dall’inizio di aprile 2021. Fortunatamente, molti fan saranno ancora in grado di tenersi in contatto tramite le opzioni di messaggistica e altri metodi tramite l’app PlayStation. Questo non dovrebbe sorprendere la maggior parte dei giocatori. Anche l’app mobile PlayStation Communities, che poteva essere utilizzata per creare private party, è stata rimossa lo scorso anno: l’app era in circolazione sulla console dall’aggiornamento 3.00 nel 2015 e, utilizzandola, molti giocatori sono stati in grado di legarsi ai giochi e ai generi preferiti in diversi forum pubblici. Molti sono stati anche in grado di condividere screenshot presi su PlayStation 4 e creare feste per i giochi.

Sony non ha attualmente fornito un motivo per spiegare perché la funzione Community verrà rimossa: molti ipotizzano che si l’azienda stia gradualmente eliminando le funzioni non essenziali su PlayStation 4 per concentrarsi maggiormente su PlayStation 5, ma al momento non ci sono ancora notizie della funzione Community in arrivo sulla console next-gen o di qualsiasi altra funzione simile. Si spera che Sony continui a trovare nuovi modi per riunire i giocatori su entrambe le sue console e promuova nuove idee per supportare i suoi fan, che vogliono incontrarsi tramite internet.