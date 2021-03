Genshin Impact: pubblicate le note sull’aggiornamento 1.4

In Questi giorni MiHoYo affronta una questione molto delicata riguardo la sicurezza degli account su Genshin Impact e la loro violazione. La miHoYo ha anche rivelato tutte le note sulla patch per Genshin Impact Ver 1.4: le note sulla patch in particolare rivelano l’ora esatta di inizio e la fine di ciascuno dei nuovi eventi. Di seguito trovi una panoramica dell’update,(trovate qui la versione completa):

Viene introdotto il nuovo personaggio a 4 stelle Thorny Benevolence Rosaria, che possiede una Cryo vision e usa armi Polearm. Sono state aggiunte nuove armi come Elegy for the End (5-Star Bow), The Alley Flash (4-Star Sword), Wine and Song (4-Star Catalyst), Alley Hunter (4-Star Bow), Windblume Ode (4-Star Arco), mentre la Windblume Ode si ottiene tramite gli eventi Invitation of Windblume. È un’arma esclusiva dell’evento. Durante il il banner Epitome Invocation, disponibile dopo l’aggiornamento della versione 1.4 e fino al 6 aprile 2021 alle 15:59 ET, puoi trovare l’arco a 5 stelle esclusivo dell’evento Elegy for the End, la spada a 5 stelle Skyward Blade, esclusivo dell’evento La spada a 4 stelle The Alley Flash e l’esclusiva arma a 4 stelle Wine and Song avranno il loro tasso di Wish notevolmente aumentato!

Saranno disponibili nuovi eventi, il principale sarà Invitation of Windblume : la durata di questo evento è dal 2021/03/19 10:00 – 2021/04/05 03:59 ET, mentre il negozio dell’evento sarà disponibile dal 2021/03/19 10:00 – 2021/04/12 03:59 ET. Nuove missioni saranno rese disponibili in quattro periodi diversi:

Atto I: 2021/03/19 10:00 – 2021/04/05 03:59 ET

Atto II: 2021/03/22 04:00 – 2021/04/05 03:59 ET

Atto III: 2021/03/25 04:00 – 2021/04/05 03:59 ET

Atto IV: 2021/03/28 04:00 – 2021/04/05 03:59 ET

Saranno presenti nuove funzionalità di gioco come gli eventi Hangout, che saranno disponibili per i Travelers con un minimo di AR 26. Ogni evento Hangout richiede 2 chiavi storia per essere sbloccato. Sarà disponibile un nuovo capitolo della storia principale, ma The Archon Quest Capitolo I: Atto IV – We Will Be Reunited. Sono state aggiunte un totale di 8 missioni mondiali saranno disponibili nel corso del Windblume Festival.

Una nuova tipologia di Boss fa la sua comparsa: Abyss Herald – Wicked Torrents (questo mostro apparirà solo in Archon Quest).Con il nuovo aggiornamento è possibile regolare il World Level: . usando questa funzione, puoi abbassare il tuo livello mondiale di 1.

Genshin Impact , sviluppato da miHoYo, è disponibile su PC, PS4 , PS5 e mobile. Una versione per Switch è in fase di sviluppo.