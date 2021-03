L’Xbox Wireless Headset è ora disponibile per PC, Xbox One e Xbox Series X

Dopo il lancio dello scorso 16 febbraio, è disponibile da oggi sul mercato il nuovo Xbox Wireless Headset. Le attesissime cuffie, new entry della famiglia di accessori firmati Xbox, sono in grado di offrire ottime prestazioni audio per giocare e parlare con i propri amici, garantendo un suono profondo, comfort costante e possibilità di personalizzazione.

Perfetto per giocare con i propri dispositivi di gioco, come Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows 10 e mobile, Xbox Wireless Headset è disponibile al prezzo di 99,99 euro presso il Microsoft Store e i principali rivenditori autorizzati. Insomma, a partire dalla giornata odierna, i diretti interessati potranno acquistare il prodotto al prezzo precedentemente riportato per PC, Xbox One e Xbox Series X.