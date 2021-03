I telefoni da gioco raggiungono un altro livello con Red Magic 6 Pro di Nubia

Negli ultimi anni, Nubia ha iniziato a dire la sua nel settore degli smartphone da quando per la prima volta ha inserito una ventola di raffreddamento nei suoi dispositivi dedicati al gaming. Oggigiorno, il brand cinese è tornato sul mercato con una nuova serie di smartphone Red Magic 6 basata su Snapdragon 888, che presenta una ventola più veloce.

Ma non è solo questa la novità del brand. Infatti, il nuovo smartphone presenta anche un display da 165 Hz e fino a 18 GB di RAM. Inoltre, avrai accesso ad una ricarica più veloce fino a 120 W che viene già offerta ai clienti di Xiaomi e Vivo. Infine, è presente un un dispositivo di raffreddamento a clip a doppia ventola opzionale, dual-TEC (raffreddamento termoelettrico).

Sul mercato troverai il Red Magic 6 con Android 11 in tre versioni differenti. Tutte e tre presentano il medesimo schermo schermo FHD + AMOLED da 6,8 pollici, con campionamento single-touch a 500Hz o multi-touch a 360Hz per una migliore durante i tuoi momenti di gaming.

Inoltre, tutti i dispositivi hanno performance sulla fotocamera molto simili tra di loro: fotocamera frontale da 64 megapixel, una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera macro da 2 MP sul retro. Non può mancare la fotocamera per farsi i selfie da 8 MP.

Nubia Red Magic 6Nubia

Il primo telefono di questa nuova gamma è il Nubia Red Magic 6Nubia, uno smartphone che presenta la parte posteriore completamente in vetro. Inoltre, anche i colori sono davvero interessante con sfumature che vanno dal “fibra di carbonio nera” fino al “cyber neon”.

Il Red Magic 6Nubia racchiude una batteria da 5.050 mAh che supporta fino a 66 W di ricarica. Inoltre, avrai a disposizione una ventola interna da 18.000 giri / min che supera di gran lunga quella disponibile precedentemente che arrivava fino a 15.000 giri / min. Tutto ciò è fondamentale per sostenere la camera di raffreddamento del vapore e la piastra in grafene del telefono.

Nubia Red Magic Pro 6Nubia

Il Red Magic 6 Pro è sicuramente il fratello più interessante di questa nuova serie. Lo smartphone è disponibile nei colori “iron black” o “ice blade silver”. Una delle differenze con la prima versione è la presenza di un pezzo di piastra di alluminio sul retro che consente di favorire la dissipazione del calore e rendere più performante lo smartphone durante i tuoi momenti di gaming.

La batteria viene sostituita dalla disponibilità di due celle che arrivano fino a 4.500 mAh. Nonostante la capacità totale inferiore, ciò consente una ricarica più rapida da 120 W. Pertanto, in un intervallo di tempo di 300 secondi, il telefono arriverà ad una ricarica complessiva pari al 50%.

Red Magic 6 Pro Nubia di Nubia

L’ultima versione è una edizione speciale che ha a disposizione non solo una ventola luminosa ma arriva fino a 18 GB di RAM.

Questo modello di smartphone è ottimizzato per avere delle prestazioni fuori dal comune quando si parla di gaming. Attualmente, è già disponibile in Cina per essere ordinato con un prezzo che oscilla intorno ai 590 dollari. Il modello Pro, invece, ha un costo che arriva fino a 680 dollari. Infine, l’ultima versione, quella più costosa, ha un prezzo che sfiora i 900 dollari con 16 GB mentre supera i 1100 dollari con 18 GB di RAM.

Conclusioni

In conclusione, possiamo dire che la nuova serie di Nubia di smartphone si adatta perfettamente al settore del gaming. Come abbiamo potuto vedere, le ultime versioni dell’azienda cinese sono rappresentate da Red Magic 6 e 6 Pro.

Gli smartphone offrono una ricarica veloce da 120 W, fino a 18 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Dal punto di vista del design sembra di avere a che fare con una vera e propria console di gioco. Nubia ha lanciato il primo smartphone dotato di schermi con frequenza di aggiornamento di 165Hz.

Il pezzo forte è indubbiamente il display FHD + AMOLED da 6,8 pollici con la sua frequenza di aggiornamento adattiva di 165Hz. Nel momento in cui lo smartphone non dovesse mostrare contenuti dinamici, la frequenza si abbasserà a 30 hertz ma può arrivare facilmente a 120 hertz. Il display ha a disposizione anche colori a 10 bit e presenta una funzione di scanner sotto lo schermo che consente il riconoscimento delle impronte digitali.

Insomma, uno smartphone perfetto per i tuoi momenti di svago e di gaming!