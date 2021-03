Annunciata la data d’uscita di Dragons & Dragons Dark Alliance, arriverà il 22 Giugno

Wizards of the Coast, una divisione di Hasbro, Inc (NASDAQ: HAS), è orgogliosa di lanciare Dark Alliance, il travolgente gioco di ruolo d’azione basato sulla rinomata ambientazione Forgotten Realms dell’universo di Dungeons & Dragons. L’uscita è prevista per il 22 giugno 2021 e il gioco sarà disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Chris Cocks, presidente di Wizards of the Coast, ha dichiarato:

L’uscita di DARK ALLIANCE segna una tappa importante per Wizards of the Coast, essendo il primo videogioco su Dungeons & Dragons che pubblichiamo. Non vediamo l’ora di avventurarci oltre il campo dei giochi da tavolo e offrire ai fan di vecchia data e al nuovo pubblico un’esperienza D&D nuova di zecca con questo gioco, in uscita a giugno.



Sviluppato da Wizards Studio e Tuque Games e ambientato nei Forgotten Realms, il gioco include combattimenti in tempo reale e un gameplay dinamico cooperativo. Il famigerato Drizzt Do’Urden e i suoi leggendari compagni Catti-brie, Bruenor e Wulfgar dovranno affrontare alcuni dei mostri più celebri dell’universo di Dungeons & Dragons. Giganti del gelo, beholder e draghi bianchi si aggirano per l’inospitale tundra della Valle del Vento Gelido alla ricerca della Reliquia di cristallo; spetterà ai compagni unire le forze per impedire ai nemici di rivendicarla e usarla per distruggere la loro casa.

Da oggi, i fan potranno prenotare la Digital Edition a € 39,99 online su DarkAlliance.com, o la Standard Edition o la Steelbook Edition in esclusiva a € 59,99 presso i rivenditori fisici selezionati. L’edizione SteelBook include una custodia Steelbook, un art book stampato, un codice per scaricare la colonna sonora di Dungeons & Dragons, un set di armi Lich e Beholder e la prossima espansione “Echoes of the Blood War. I fan potranno anche preordinare l’edizione digitale deluxe (al costo di €59,99), che include la prossima espansione “Echoes of the Blood War” e il set di armi Lich. Per tutti i preordini (indipendentemente dall’edizione e dalla piattaforma) al momento del lancio verrà incluso nel gioco un esclusivo set di armi Beholder.

Jeff Hattem, responsabile dello studio Tuque Games, ha rivelato: