Stubbs The Zombie: disponibile da oggi la remaster

Durante il Nintendo Direct del 18 febbraio, uno dei giochi mostrati era stato Stubbs The Zombie, gioco in cui si controlla un’orda di, appunto, zombie, per convertire i vivi in alleati non-morti. È la remaster del titolo uscito originariamente nel 2005. Il gioco è disponibile da oggi su PC (Steam e Gog), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Per l’occasione Aspyr Media a fatto uscire un trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

Questa la descrizione di Stubbs The Zombie nella pagina del Nintendo e-shop:

Corre l’anno 1959 e la città di Punchbowl, in Pennsylvania, è un chiaro esempio di progresso e stile di vita all’avanguardia. Fai capire ai vivi che l’ordine pubblico non ha alcun potere su un non-morto a piede libero. Il tuo fidanzatino è tornato, Maggie, ed è in arrivo un mare di guai a Punchbowl!