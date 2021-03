Worms Rumble: in arrivo su Xbox One, Series e Switch

Stando ad un documento di Team17 sui risultati dello scorso anno, per quanto riguarda i giochi in uscita nel 2021, viene segnato che Worms Rumble arriverà anche su Xbox One, Xbox Series X e S e Nintendo Switch. Non viene specificata però la data d’uscita precisa.

Il gioco è al momento disponibile su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. Vedremo quando ci saranno altre notizie da parte di Team17 per la data ufficiale di rilascio sulle altre console. Nel frattempo vi consigliamo, qualora lo vogliate, di dare una letta alla nostra recensione, con gioco testato su PlayStation 4.

Da ieri è oltretutto disponibile una patch che corregge diversi bug e altri problemi legati ai trofei .

Queste le caratteristiche di Worms Rumble attraverso la pagina Steam:

Il primo Worms in tempo reale!

Non c’è tempo per i turni in Worms Rumble. Ogni battaglia si svolge in TEMPO REALE! Se il tuo avversario ti sta crivellando di piombo, rispondi al fuoco senza pensarci due volte!

Multigiocatore cross-platform per 32 giocatori

Su console o PC, il campo di battaglia è unico. E le modalità battle royale Deathmatch e Ultimo verme (in singolo o a squadre) saranno disponibili al lancio!

Armi classiche e nuove modalità di gioco

Nel nuovo episodio ti attendono le armi che hai imparato ad amare, ma anche molte novità! Classici come il bazooka, la granata benedetta e il lanciapecore andranno a braccetto con il pescecannone, il blaster al plasma e lo scudo razzo.

Eventi, sfide e il laboratorio

Partecipa agli eventi stagionali e della community, e affronta le sfide giornaliere per guadagnare esperienza e ricompense di gioco. Poi sperimenta con armi e modalità inedite nel laboratorio. Ogni settimana, ti proporremo nuove modalità sperimentali con nuovi, divertenti modi per giocare!

Personalizzazione

Guadagnando esperienza e valuta di gioco potrai sbloccare e acquistare superfici per le armi, tenute, accessori ed emote! Crea il tuo stile personale perché tutti ti riconoscano sul campo di battaglia.