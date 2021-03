Hell Let Loose arriverà per next-gen durante il 2021

Hell Let Loose, titolo FPS già molto conosciuto sulla scena del PC gaming, arriverà anche sulle next-gen di Sony e Microsoft, PlayStation 5 e Xbox Series X|S entro il 2021. Ad annunciarlo sono stati il publisher Team17 e il team di sviluppo dietro la produzione, Black Matter Party.

Per chi non lo sapesse, il titolo ricalca le grandi battaglie della Seconda Guerra Mondiale, prettamente a stampo multiplayer con quella formula che molto prende dalla serie Battlefield di Electronic Arts, pur offrendo in più un’esperienza sicuramente più accurata in termini di simulazione con un comparto tecnico di prim’ordine, a dir poco.

Vi lasciamo alla descrizione di Hell Let Loose, presa direttamente da Steam, piattaforma sulla quale è attualmente disponibile, seguita dal trailer dell’accesso anticipato. Avete sentito di uno degli iconici titoli di Team17 in arrivo su Xbox e Switch?

Prendi parte all’esperienza in costante evoluzione offerta da Hell Let Loose, un frenetico sparatutto in prima persona ambientato durante la seconda guerra mondiale che ti catapulterà in epiche battaglie con 100 giocatori in cui troverai fanteria, carri armati, artiglieria, una linea del fronte che si sposta in maniera dinamica e un eccezionale meta-gioco con tratti caratteristici dei titoli di strategia in tempo reale basato sulle risorse.

Affronta le più celebri battaglie combattute sul fronte occidentale, tra cui quelle di Carentan, Omaha Beach, Foy e molte altre. Preparati a sperimentare un livello di coinvolgimento mai raggiunto prima… Con pesanti carri armati che dominano il campo di battaglia e fondamentali catene di approvvigionamento che riforniscono il fronte, sei uno degli ingranaggi nella macchina di questa guerra di proporzioni colossali. In Hell Let Loose ti ritroverai nel caos della guerra con veicoli controllati dai giocatori, una linea del fronte che si evolve in maniera dinamica e un gameplay incentrato sulle varie unità che determina l’andamento delle battaglie.