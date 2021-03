Evil Genius 2 World Domination: pubblicato un nuovo trailer cinematografico

Mancano pochi giorni all’uscita di Evil Genius 2: World Domination. Lo strategico, seguito del primo capitolo uscito nel 2004, arriverà infatti su PC (Steam) il 25 marzo. Rebellion ha pubblicato da poco un nuovo e corposo trailer cinematico di oltre 4 minuti, che fa anche una panoramica sulle caratteristiche di gioco, e che potete vedere in fondo alla notizia.

Questo il testo scritto dagli sviluppatori sulla pagina ufficiale Steam, che accompagna il nuovo video:

“I laboriosi minion di Rebellion hanno messo insieme uno straordinario trailer cinematografico di 4 minuti per Evil Genius 2: World Domination, che mostra splendide animazioni in CGI insieme a nuovissime fasi gameplay.

Che tu sia nuovo della serie o un tiranno che ritorna, il trailer cinematografico dà uno sguardo fantastico nel nefasto mondo di Evil Genius 2. Entra in ogni aspetto del gameplay strategico e gestionale del gioco: pensalo come un World Domination 101- dalla costruzione di covi all’addestramento dei tuoi servitori, dal reclutamento di signori del crimine al furto di manufatti inestimabili. È tutto ciò di cui hai bisogno per conquistare il mondo in sole due settimane.

Il trailer cinematografico mostra solo un mero assaggio della nuovissima malvagità che puoi infliggere alle tue vittime in Evil Genius 2. Dai quattro Evil Genius con cui puoi giocare, ciascuno con le proprie campagne narrative uniche, a tutti i nuovi tipi di servitori, stanze, dispositivi, trappole, scagnozzi, agenti, super agenti e dispositivi Doomsday, Evil Genius 2 ti dà la scelta di diventare qualunque tipo di mente diabolica tu voglia essere.”