UnderMine: svelata la data d’uscita su PS4

UnderMine, roguelike da parte di Thorium Entertainment sbarcato un mese fa sulla piattaforma ibrida Nintendo Switch, sta per arrivare anche su PlayStation 4. Al prezzo di €19.99, sarà disponibile dal 30 marzo sul PlayStation Store.

Inizialmente, la produzione venne pubblicata su Xbox One, e PC, Mac e Linux tramite Steam nell’agosto del 2020. Qui sotto, vi riportiamo le parole di Derek Johnson, fondatore di Thorium Entertainment, riguardo la pubblicazione prossima sulla console Sony.

Vi lasciamo alla descrizione di UnderMine, seguita dal nuovo trailer ufficiale pubblicato appositamente per l’occasione.

Un roguelike d’azione e d’avventura con un pizzico di elementi GdR. Avventurati nelle profondità di UnderMine e trova potenti reliquie, nemici letali, segreti nascosti e qualche amico che ti darà una mano.

Avventurati nell’Undermine e scopri i suoi segreti, un contadino alla volta! Undermine è un roguelike che combina il combattimento e l’esplorazione dei dungeon con la progressione tipica dei GdR. Estrai l’oro, muori, potenziati e riprova! Trova centinaia di oggetti, tra cui reliquie, pozioni, benedizioni e maledizioni che si abbinano e combinano per un’esperienza nuova a ogni corsa. Sfida boss pericolosi e salva personaggi utili che ti forniranno miglioramenti per la tua avventura. Decifra i messaggi criptici degli abitanti dell’Undermine e svela il mistero nel cuore del dungeon.

UnderMine ha un ricco mondo da esplorare e da scoprire, con personaggi affascinanti e una trama ricca di intrighi. Vivi le peripezie di un umile essere umano inviato dentro la miniera d’oro. Il suo compito è quello di lavorare per un capo che non ha alcun rispetto nei suoi confronti, in un ambiente apertamente ostile e in mezzo a creature che vogliono strappargli la carne dalle ossa. Una situazione piuttosto bizzarra se ci pensi e in cui tutti possiamo rivederci!