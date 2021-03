PlayStation: Jade Raymond fonda Haven, neonato studio al lavoro su una nuova IP

È soltanto in queste ore che Sony Interactive Entertainment ha reso ufficiale l’apertura del nuovo studio di sviluppo Haven, fondato dal già conosciuto nome dell’industria videoludica, Jade Raymond. La persona in questione, ha fondato studi del calibro di Ubisoft Toronto e Motive Studios, base creatrice, inoltre, dell’acclamata saga di Assassin’s Creed ed è ora pronta a lavorare su PlayStation.

SIE, dal canto suo, ha confermato che investirà nel nuovo studio e nel suo primo progetto, una nuova IP per la piattaforma nipponica non ancora annunciata. A seguire, le parole di Hermen Hulst, Head dei PlayStation Studios e di Jade Raymond.

Sony Interactive Entertainment è orgogliosa di sostenere e investire in Haven e nel suo futuro. Comprendiamo le sfide e i vantaggi derivanti dalla creazione di team creativi da zero, come ha fatto Jade, grazie alla propria vasta esperienza che ha dato vita a molte delle più grandi serie di giochi. Siamo fiduciosi ed entusiasti del futuro brillante di Haven Studios e del suo primo progetto, attualmente in fase di sviluppo.

Non potevo che essere entusiasta di questa opportunità di tornare alle mie radici e lavorare con un team di talento per creare una nuova IP insieme. Il lancio di uno studio indipendente con il supporto di Sony Interactive Entertainment ci offre la massima libertà di oltrepassare i limiti con il supporto di un editore che conosce a fondo il processo creativo di creazione dei giochi ed è noto per la costante ricerca della qualità e per l’approccio incentrato sul giocatore.