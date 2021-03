The Outer Worlds: miglioramenti ‘non dichiarati’ arrivano alle versioni next-gen grazie all’ultima patch

The Outer Worlds, la perla creata da Obsidian, sta preparandosi all’arrivo del gran finale con l’ultimo DLC in arrivo, Murder on Eridanos. Proprio per questo, il team di sviluppo sta gettando le basi per quello che sarà l’arrivo dell’espansione e, a quanto pare, senza aver avvertito i propri fan.

Fortunatamente, si parla di ‘effetti’ assolutamente graditi, visto che il tutto si racchiude in un boost degli FPS per quanto concerne le versioni Xbox Series X|S e PlayStation 5 del titolo, arrivando così ai tanto richiesti (in generale) 60FPS.

Mentre in calce vi lasciamo qualche prova della novità, c’è comunque da dire che il tutto risulta piuttosto strano (seppur decisamente apprezzato dai fan), visto che dell’aggiornamento di The Outer Worlds alla versione 1.0.7, Obisidian non ne ha parlato in alcuna maniera ufficiale.

With todays game update in preparation for the final Expansion 'Murder on Eridanos' (releasing March 17), The Outer World by XGS Obsidian now runs at 60 FPS on Xbox Series X (no info on Series S yet).

The Outer Worlds is available on Xbox Game Pass. pic.twitter.com/9MFIR1Ml6i

— Klobrille (@klobrille) March 15, 2021