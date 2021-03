My Hero Academia: nuovo costume per Toga!

Il franchise di My Hero Academia sta per festeggiare una ricorrenza importante: quest’anno infatti segna il quinto anniversario della trasposizione animata del manga di Kohei Horikoshi (che non a caso arriverà il prossimo 27 marzo con la sua quinta stagione, che inizierà con una puntata di recap). In occasione di questo “compleanno”, la serie ha deciso di festeggiare con una inedita mostra d’arte che darà la possibilità ai fan di vedere numerose immagini realizzate dal creatore della serie in persona.

E tra queste immagini, l’account Twitter ufficiale della mostra ha deciso di condividere proprio quelle del nuovo costume di Himiko Toga. Anche se in realtà l’account non ha detto apertamente che si tratti della nuova uniforme della villain più amata della serie. Nonostante ciò l’immagine condivisa dall’account della mostra nel suo tweet assomiglia a una versione color di uno schizzo di Toga che Horikoshi ha condiviso la scorsa primavera col titolo di Super Toga.

Nulla assicura che questa nuova divisa possa diventare il nuovo abito ufficiale di Toga, ci sono stati molti casi in passato in cui dei disegni realizzati da Horikoshi non sono diventati un vero e proprio makeover dei personaggi di My Hero Academia. È evidente però che ci sia il bisogno di un qualche tipo di cambiamento nell’aspetto di questo personaggio, se non nell’anime sicuramente nel manga, dove Toga è andata incontro a una maturazione e a un cambiamento durante la guerra tra gli eroi e l’Unione dei Villain.