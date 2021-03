Animal Crossing ancora più personalizzazzione

Gli strumenti di progettazione già robusti di Animal Crossing New Horizons otterranno svariati miglioramenti con l’aggiornamento gratuito previsto per il 18 marzo. L’aggiornamento si concentra per la maggiore sull’app di design di NookPhone che consentirà di personalizzare ombrelli, bandierine, ventagli uchiwa e supporti per foto. L’app consentiva di creare design per camicie, vestiti e cappelli, ma con il prossimo aggiornamento si potrà personalizzare ancora di più il look, il design ed il colore. L’app aggiornata aggiungerà anche 50 slot alla modalità di progettazione personalizzata normale e Pro, consentendo al giocatore di potersi sbizzarrire senza dover ogni volta resettare i proggetti.

L’upgrade dell’app si potrà acquistare con Nook Miles al terminal nell’edificio Resident Services.Si potrà, inoltre, spendere Nook Miles per aggiungere il portale Custom Design dal negozio di Able Sisters, che consente di connettersi ad Internet per condividere e cercare design personalizzati, direttamente sul “proprio” NookPhone.

L‘aggiornamento di Animal Crossing aggiunge ancora una torta per celebrare il primo anniversario del gioco e oggetti a tema Sanrio che si potrà ottenere utilizzando le carte amiibo disponibili su Target il 26 marzo. Nuovi articoli stagionali in arrivo acquistabili da Nook Shopping.