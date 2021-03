Rainbow Six Siege: è disponibile Crimson Heist!

Ubisoft ha annunciato che Crimson Heist, la prima stagione dell’anno 6 di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (che ha ricevuto recentemente uno story trailer), è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC, incluso Ubisoft+, il servizio di abbonamento di Ubisoft. Tra i molti aggiornamenti di questa nuova stagione vediamo l’introduzione dell’operatore argentino Flores, la mappa Confine completamente rinnovata, la nuova arma secondaria Gonne-6 e la Beta Replay Partita. In più, dal 18 al 25 marzo sarà possibile giocare gratuitamente a Rainbow Six Siege e Crimson Heist.

La stagione 1 dell’anno 6 arriva con un nuovissimo Pass Battaglia che comprende 100 livelli e 131 ricompense, disponibile sino al 24 maggio. Nel Pass Battaglia troverete una traccia gratuita e una Premium disponibile per 1200 Crediti R6. Per la prima volta nella storia Rainbow Six Siege, il Pass Battaglia Premium comprende il nuovo Operatore Flores. I possessori del Pass Battaglia Premium potranno giocare da subito con Flores mentre gli altri potranno sbloccarlo con i Renown o con i Crediti R6 dal 30 marzo. I nuovi contenuti stagionali comprendono la mappa Confine rinnovata, la Beta Replay Partita e la Gonne-6: disponibili da ora, gratuitamente e per tutti i giocatori.

In Crimson Heist i giocatori scopriranno un nuovo Assalitore, Flores: equipaggiato con un gadget unico, un drone chiamato RCE (Ratero Charge), che potrà depositare ai propri piedi e pilotare sulla mappa per un limitato periodo di tempo, fino alla detonazione. Flores ha come arma primaria un AR33 o un SR-25 e come secondaria una GSH-18. Oltre a questo nuovo operatore, i giocatori avranno accesso a una mappa Confine aggiornata con una balconata interna che collega la scalinata Est alla Sala Relax. Anche il bagno è stato allungato per essere connesso agli Sportelli. Il giocatore si muoverà in un ambiente impegnativo con alcuni passaggi bloccati, meno muri distruttibili e una scalinata esterna aggiuntiva.

Altri aggiornamenti in arrivo con Crimson Heist:

Gonne-6

Beta Replay Partita

Lista scenari nuove reclute rielaborata

Sensibilità di prossimità dei droni

Stato “disattivato” per i gadget elettronici

Diminuzione del prezzo degli Operatori

Skin per le armi stagionali

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sarà disponibile gratuitamente da giovedì 18 marzo sino a giovedì 25 su Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series X e S e PC. I giocatori durante questo periodo potranno anche beneficiare di uno sconto sino al 70% a seconda della piattaforma e della versione del gioco.