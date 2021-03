Brawlhalla fa spazio agli eroi di Kung Fu Panda

Ubisoft, in collaborazione con Universal Games and Digital Platforms, annuncia che Po, Tigre e Tai Lung di Kung Fu Panda della DreamWorks Animation saranno disponibili dal 24 marzo su Brawlhalla come Crossover Epici.

Il 24 marzo, il loro arrivo su Brawlhalla darà inizio ad un evento in-game che comprenderà una nuova modalità di gioco, una nuova mappa raffigurante il regno degli spiriti di Kung Fu Panda 3 e un nuovo effetto KO con il Maestro Shifu. Mantide, Gru, Scimmia e Vipera compariranno negli attacchi speciali per aiutare Po e Tigre a sconfiggere i nemici.

Sviluppato da Blue Mammoth, Brawlhalla è un epico gioco di combattimenti free-to-play che vede oltre 65 milioni di giocatori impegnati a combattere per la gloria nelle arene del Valhalla.

Scegliendo tra oltre 50 personaggi diversi, è possibile optare per modalità giocatore singolo o in cooperativa, oltre a scegliere tra varie competizioni online e in locale. Brawlhalla supporta anche il gioco multipiattaforma tra la famiglia di dispositivi Xbox One, inclusa Xbox One X, Xbox Series X | S, Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5, PC, dispositivi iOS e Android, e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X e Xbox Series X|S, dove i giocatori possono partecipare a partite personalizzate e prendere parte al matchmaking online tutti insieme.

