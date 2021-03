Demon Slayer Mugen Train: svelata la data del’uscita digitale

Nonostante sia stato snobbato dall’Academy Award, Demon Slayer Mugen Train, la prima pellicola tratta dal manga di Koyoharu Gotoge, rimane uno dei film di maggior successo dell’anno, dati gli incassi pazzeschi al botteghino che hanno portato il film a diventare il maggior incasso della storia del cinema giapponese.

Ora finalmente, dopo tanta attesa, l’account ufficiale del film ha condiviso la data ufficiale d’uscita della pellicola nelle sale americane. Nonostante il grande successo ottenuto in patria infatti, Demon Slayer Mugen Train non è ancora arrivato negli Stati Uniti, soprattutto a causa della pandemia da Covid-19. Con la diffusione dei vaccini e la riapertura dei cinema però, è solo questione di tempo prima dell’approdo del film di Gotoge in sala: il 23 aprile Tanjiro apparirà sugli schermi statunitensi.

Tuttavia il post del film è andato oltre, rivelando anche a data di uscita del film in versione digitale, quando cioè sarà accessibile a gran parte dei fan in giro per il mondo. E quella attesissima data sarà il prossimo 22 giugno 2021. Prepariamoci dunque a vivere la nuova avventura di Tanjiro nel suo viaggio per vendicare la sua famiglia e curare sua sorella Nezuko, trasformatasi in un demone.

Il 2021 sarà un anno pieno di sorprese per i fan della serie della Gotoge in giro per il mondo. Oltre all’uscita di Mugen Train infatti, si attende anche l’arrivo della seconda stagione dell’anime, sempre targata Ufotable. Il manga di Demon Slayer è ormai terminato, ma l’avventura per i fan dell’anime è appena iniziata.