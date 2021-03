The Crew 2 Episodio 1 Stagione 2 disponibile da domani

Ubisoft ufficialmente annuncia che l’Episodio 1 della Stagione 2 di The Crew 2

The Agency, l’ultimo aggiornamento al gioco di guida sportiva open world di Ubisoft, sarà disponibile domani per Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation 4, PlayStation 5, l’Epic Games Store, Steam e lo Store di Ubisoft per Windows PC, Stadia e Ubisoft+, il servizio di abbonamento di Ubisoft.

In Episodio 1 The Agency, la casa di produzioni televisive Motorflix sta lavorando ad una nuova serie TV.

I giocatori saranno i protagonisti e dovranno interpretare il ruolo di un agente segreto

che deve fermare il proprio nemico, The Shadow, mandando all’aria i suoi piani. Episodio 1 aggiunge la modalità Stunt, nella quale i giocatori dovranno raggiungere un determinato luogo prima che finisca il tempo, facendo il maggior numero di stunt possibili per massimizzare il proprio punteggio.

Nuovi veicoli comprese per la prima volta le decapottabili come la Porsche911 Speedster (Street Race) e la BMW Z4 M40i (Street Race); nuove sfide per i LIVE summit e molto altro.

Episodio 1 The Agency sarà accompagnato da un nuovo Motorpass, il sistema opzionale di ricompensa multilivello che offre ricompense gratis e premium, compresi veicoli come la Jaguar F-Type SVR Coupe Professional Edition 2017 (Street Race) o la Jaguar E-Type Series 1 Roadster 1961 (Street Race).

11 dei livelli ricompensa sono gratuiti, compresa la Bentley Mulliner Bacalar 2020 (Street Race).

Il terzo anno di supporto live di The Crew 2 introduce un nuovo sistema stagionale, incentrato sulla nuova azienda Motorflix, una casa di produzione televisiva nota per creare le migliori serie di azione con protagonisti veicoli a motore. I giocatori verranno assunti per interpretare le star di diverse serie TV con episodi a tema, differenti per ogni Stagione.

Ogni Stagione dura quattro mesi e comprende due Episodi consecutivi che durano due mesi.

La Stagione 2 di The Crew 2 introduce 25 nuovi veicoli e nuovi oggetti vanity.

