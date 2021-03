Grand Theft Auto Online un fan risolve gli estenuanti caricamenti

Un fan di Grand Theft Auto Online chiamato t0st ha pubblicato un’indagine sui tempi di caricamento famigerati del gioco su PC, con una soluzione che ha migliorato i suddetti tempi fino al 70%. E sembra che Rockstar fosse particolarmente interessata. La società ha confermato che la mod volta alla riduzione dei tempi di caricamento è una soluzione legittima, e che implementerà la mod nel gioco in un futuro aggiornamento.

“Dopo un’indagine approfondita, possiamo confermare che il giocatore t0st ha, infatti, rivelato un aspetto del codice di gioco relativo ai tempi di caricamento per la versione PC di GTA Online che potrebbe essere migliorato. Come risultato di queste indagini, abbiamo apportato alcune modifiche che verranno implementate in un prossimo aggiornamento del titolo.”