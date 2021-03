Anime: morto l’animatore Yasuo Otsuka

Oggi è una giornata triste per l’industria degli anime, costretta a salutare una delle sue vere e proprie istituzioni. Alcuni report dal Giappone hanno infatti confermato la morte di Yasuo Otsuka, animatore rivoluzionario e tra i pionieri del medium, uno dei nomi storici e intramontabili di questo settore. L’animatore aveva 89 anni.

Nato l’11 luglio 1931 a Tsuwano, nella prefettura di Shigane, Otsuka aveva iniziato la sua carriera nella neonata Toei Animation nel 1956, lavorando con veri giganti dell’animazione nipponica come Sanae Yamamoto e Yasuji Mori. Colonna portante della compagnia, nel 1958 Otsuka fu l’animatore principale de La leggenda del serpente bianco, il primo lungometraggio animato a colori mai prodotto in terra asiatica.

Nel 1968 rivoluzionò l’industria degli anime con il suo La grande avventura del piccolo principe Valiant, opera visionaria, prodotta in collaborazione con Mori, e con due nomi allora emergenti come Isao Takahata e soprattutto Hayao Miyazaki. Particolarmente forte fu il suo rapporto con il fondatore di Studio Ghibli, con il quale avrebbe lavorato di continuato a collaborare in modo estremamente proficuo negli anni successivi, a opere come Conan il ragazzo del futuro, Il fiuto di Sherlock Holmes e Panda, Go Panda.

Il nome di Otsuka è legato inoltre a un franchise anime di immenso successo, quello di Lupin III, di cui fu direttore dell’animazione, inserendo, tra l’altro, il particolare elemento della storica 500 Fiat di proprietà del ladro gentiluomo. E senza limitarsi alla sola serie tv, Otsuka ha animato anche alcuni importanti lungometraggi del franchise: Lupin III La pietra della saggezza (1978), Lupin III Il castello di Cagliostro (1979), Lupin III La cospirazione dei Fuma (1984) e Lupin III Le profezie di Nostradamus (1995).

Dopo il ritiro, Otsuka era rimasto nel mondo dell’animazione, prestando la sua enorme esperienza come professore del corso di animazione della Telecom Animation Film. Con la morte di Otsuka il mondo degli anime perde un punto di riferimento e un enorme professionista.