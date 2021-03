Sognando a New York: il trailer italiano

Warner Bros. Italia ha pubblicato il trailer ufficiale italiano di Sognando a New York – In the Heights, che vi proponiamo qui sotto.

Il creatore di “Hamilton” e il regista di “Crazy & Rich” vi invitano ad un evento cinematografico, dove le strade sono piene di musica, e i sogni più piccoli diventano grandi… “Sognando a New York – In the Heights”.

Luci puntate su Washington Heights … Si respira il profumo di un ‘cafecito caliente’ davanti alla fermata della metropolitana della 181a Strada, dove un caleidoscopio di sogni raduna una comunità vibrante e compatta. Al centro di tutto ciò, c’è Usnavi (Anthony Ramos), il simpatico e magnetico proprietario di una bodega, che per evadere dalla sua routine quotidiana spera, immagina e canta una vita migliore.

“Sognando a New York – In the Heights” fonde la musica cinetica e i testi di Lin-Manuel Miranda con lo sguardo vivace e autentico per la narrazione del regista Jon M. Chu, per catturare un mondo legato alla propria cultura, ma universale nella sua esperienza.

“Sognando a New York – In the Heights” è interpretato da Anthony Ramos (“A Star is Born”, “Hamilton” a Broadway), Corey Hawkins (“Straight Outta Compton”, “BlacKkKlansman”), la cantante / cantautrice Leslie Grace, Melissa Barrera (“Vida” in TV), Olga Merediz (“In the Heights” a Broadway), Daphne Rubin-Vega (“Rent”a Broadway), Gregory Diaz IV (“Matilda the Musical” a Broadway), Stephanie Beatriz (“Brooklyn Nine-Nine” in TV), Dascha Polanco (“Orange is the New Black” in TV) e Jimmy Smits (i film di “Star Wars”).

Chu ha diretto il film da una sceneggiatura di Quiara Alegría Hudes, ed è la versione cinematografica dell’omonimo musical, con musica e testi di Lin-Manuel Miranda, libretto di Quiara Alegría Hudes e concept di Miranda. “Sognando a New York – In the Heights” è prodotto da Miranda, Hudes, Scott Sanders, Anthony Bregman e Mara Jacobs, mentre David Nicksay e Kevin McCormick sono i produttori esecutivi.

Dietro la cinepresa, Chu si è riunito al suo scenografo di “Crazy &Rich” Nelson Coates, e al montatore Myron Kerstein. Ha collaborato inoltre con la direttrice della fotografia Alice Brooks (“The Walking Dead” in TV) e il costumista Mitchell Travers (“Eighth Grade – Terza media”). Canzoni originali di Miranda. Alex Lacamoire (“Fosse / Verdon”) e Bill Sherman (“Sesamo apriti”) sono i produttori esecutivi musicali. Coreografie di Christopher Scott, che in precedenza ha collaborato con Chu nel pluripremiato “The LXD: The Legion of Extraordinary Dancers”.

“Sognando a New York – In the Heights” è stato girato a New York, principalmente nelle location della dinamica comunità di Washington Heights.

Warner Bros. Pictures presenta una produzione 5000 Broadway / Barrio Grrrl! / Likely Story / SGS Pictures, un film di Jon M. Chu, “Sognando a New York – In the Heights”. Il film sarà distribuito da Warner Bros. Pictures.