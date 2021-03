Deus Ex era già troppo reale quando fu pubblicato, parola di Warren Spector

In occasione della GDC 2021 (Game Developers Conference), che quest’anno si tiene esclisovamente in formato digitale, Warren Spector ha parlato del primo Deus Ex, titolo pubblicato nel lontano 2000. Lo sviluppatore (ex game designer dell’IP) ha voluto lodare sia l’FPS, sia il team di sviluppo per la realtà proposta all’interno del primo capitolo della saga, che a suo dire non avrebbe bisogno di un rifacimento nel 2021.

Ovviamente Warren Spector non parla delle meccaniche del gameplay o dell’aspetto grafico, ma di alcuni particolari legati alla trama del titolo, tra cui le teorie del complotto e le cospirazioni presenti, che “oggi fanno parte del mondo reale”. Inoltre, lo sviluppatore ha escluso nuovi capitoli della serie, affermando che gli sarebbe piaciuto creare un nuovo sequel (affermazioni già dette in passato) ma che allo stesso tempo rispetta la volontà di Square Enix di aver terminato il franchise, soffermandosi sul fatto che i diritti appartengono alla stessa Square. Ma egli non si arrende: