The Last of Us Part II: un easter egg ricrea la scena della giraffa del primo capitolo

A quasi un anno di distanza dalla pubblicazione di The Last of Us Part II, uno degli utenti del forum Reddit, tale “woahruben”, ha scovato un easter egg sfuggito a tutti i giocatori, soprattutto ai fan più accaniti. Chi non ricorda l’iconica scena della giraffa presente nel primo capitolo, una delle sequenze più emozionanti di tutto il gioco. Bene, senza che nessuno se ne accorgesse, questa è stata ricreata anche nella Parte II.

L’easter egg si manifesta quando gli utenti vestono i panni di Abby (quindi non avviene con Ellie): uno dei murales presenti in-game ricrea perfettamente l’intera sequenza del primo capitolo, proponendo lo stesso sfondo e addirittura la presenza delle giraffe (finte in questo caso). Il fatto che sia stato trovato molti mesi dopo la pubblicazione del titolo ci fa capire che è stato ben nascosto, ma ciò non toglie che con un po’ più di accortenza l’easter egg sarebbe potuto saltare fuori molto prima. Vi ricordiamo che The Last of Us Part II è giocabile anche su PlayStation 5, ma siamo in attesa di un update o di una versione PS5 dedicata. Di seguito il confronto tra le due scene!