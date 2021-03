Assassin’s Creed Valhalla: Ubisoft regala il costume di Altair

Ubisoft ha deciso di fare un gradito regalo a tutti i giocatori di Assassin’s Creed Valhalla. La casa di Montreal, per ringraziare gli utenti del supporto dato al nuovo capitolo della serie fin dal lancio, ha deciso di rendere disponibile gratuitamente il costume del leggendario assassino Altair (direttamente dal primo capitolo della saga): i vichinghi potranno dunque vestire i panni del mitico primo assassino del franchise.

Per ottenere il costume di Altair, ma anche le ricompense dell’evento Festival di Yule e ben 300 Opali, basta recarsi semplicemente nel negozio in-game e scaricare gratuitamente il pacchetto Godly Rewards. Semplice no? Inoltre, vi ricordiamo che il title update 1.2 di Assassin’s Creed Valhalla è disponibile per il download su tutte le piattaforme di gioco. Intanto, sono emersi i primi rumor legati al prossimo capitolo della serie, ma saranno veri?

Thank YOU for going above and beyond by helping shape Assassin’s Creed Valhalla for all players!

The Godly Reward community appreciation gift is now available for FREE in the Animus Store. 💫

🎁Altaïr's Outfit

🎁Yule Festival rewards

🎁300 Opals pic.twitter.com/4SgbDtLAIC

— Assassin's Creed (@assassinscreed) March 16, 2021